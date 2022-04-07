據人民網報導，從上海市疫情防控工作領導小組地區組獲悉，根據大陸國務院聯防聯控機制統一部署，4月初江蘇、浙江將緊急為上海抗擊新冠疫情期間相關隔離人員提供房源，總量為6萬間。其中，江蘇、浙江各3萬間。

此次蘇浙所提供的隔離房源，將用於上海已確診的新冠肺炎陽性患者（包括無症狀感染者）的密接人員。而所有跨省轉運人員，須集中隔離14天。隔離期間所有食宿費用，由財政統一負責，不向個人收取費用。

目前，江蘇已籌措並提供1.6萬間，分別位於無錫市2000間、揚州市3300間、常州市2200間、蘇州市980間、鎮江市960間、泰州市1000間、鹽城市2300間、南京市3200間；浙江已籌措並提供2.1萬間，分別位於杭州市5200間、寧波市6200間、台州市2000間、紹興市3000間、金華市3000間、湖州市2000間。剩餘房源將於近日籌措完成。

據了解，從4月4日第一批人員轉運以來，上海全市16個區已陸續進行轉運工作，目前已完成轉運對接。在過程中，上海市各區與轉運江浙對接的市、縣逐一確定轉運人員資訊後，分批次將符合條件的人員轉運至集中隔離點。轉運車輛實行全程閉環管理，原則上中途車輛不停靠、付費無接觸、人員不下車。