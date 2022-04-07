共有15名陸海空退役上將聯署力挺韓豫平。(蔣永佑攝)

陸軍花防部前參謀長韓豫平少將因詐領加菜金2880元，被依《貪汙治罪條例》重判4年6月定讞，引發外界情輕法重的疑慮。韓豫平7日在國民黨黃復興黨部主委季麟連等數名上將陪同下，帶著14位上將的連署書，前往最高檢察署遞交非常上訴狀。

7日的聯署書上，除季麟連外，還包括許歷農、金恩慶、黃幸強、費鴻波、陳廷寵、謝建東、伍世文、夏瀛洲、沈國禎、苗永慶、曾金陵、陳鎮湘、彭進明、戴伯特共15位陸海空退役上將。

上將們並發出聲明指出，韓豫平的判決令人遺憾，更感受到憲法於「保障人民權益」的精神內涵上，以「公平正義」為基礎而彰顯「人權價值」的重要。所以諸退將及關心此案的榮民榮眷及人權團體，專程到象徵「司法正義最後防線」的最高檢察署，遞交「非常上訴聲請狀」，期待司法能彰顯正義，還他公道。

韓豫平表示，自己對判決結果心理上當然非常的難過，對家庭的影響也很大，希望能透過這樣法律救濟的途徑，還他清白。面對在場長官力挺，韓則說，這都是我們黃埔精神，親愛精誠校訓的表現，非常謝謝這些長官、同袍、好朋友，上將們也在現場唱起黃埔軍歌替韓加油打氣。