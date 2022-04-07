美國聯準會（Fed）發布3月政策會議記錄，內容顯示央行決策官員「普遍同意」以每月最多950億美元的速度縮減其逼近9兆美元的資產負債表，以此作為抑制通膨的另一項工具。該報告指出，受到俄羅斯入侵烏克蘭影響，聯準會打消了原訂於3月會議升息50個基點（2碼）的計畫，現在決策官員認為5月升息2碼或為合宜之舉，並預期最快在5月就啟動縮表。

根據這份3月15、16日的會議記錄，美國央行決策官員就通膨對經濟的影響擴大越來越感到擔憂，因此他們不僅在3月會議上將政策利率目標區間從近零調升25個基點，也決定將「迅速」把利率推升至約在2.4%的「中性水準」。

一旦超過這個水準，借貸成本就會開始削弱經濟增長，引發市場對於美國經濟將走向衰退的擔憂。

在俄烏戰爭的風險不斷升高下，聯準會在3月會議選擇了標準的1碼升息幅度，但「許多」與會官員表示他們已有準備在未來的多次會議上大幅升息50個基點，以抑制物價。

除此之外，聯準會亦推進其退場計畫。在經過幾個月的討論後，該央行決策官員達成共識，最早將從5月起開始縮減其龐大的資產負債表，持有之資產規模每月將縮減高達600億美元的美國公債與350億美元的抵押貸款證券（MBS），這個階段將為期3個月，也可能略為延長。

會議紀要指出，所有與會決策官員都同意因通膨居高不下且勞動力市場緊缺，有必要開始縮減資產負債表，然而這樣的縮表速度幾乎比2017年～2019年的「量化緊縮」（QT）快上1倍，而且還可能包括未來直接出售抵押貸款證券。

在上一個復甦周期（2017～2019年），聯準會的資產負債表為4.5兆美元，並以每月100億美元啟動縮表，過了一年才提速到每月最多500億美元。