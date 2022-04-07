陳水扁公布21項機密外交與資助犒賞餽贈支出。

國務機要費纏訟15年多，高院更二審上周開辯論庭，被控涉貪的前總統陳水扁妻子吳淑珍請病假。陳水扁今(7日)上午更召開國際記者會，強調國務機要費「因公支出大於因公收入，沒有不法所得」，並公布21項餽贈支出細項。這也是近年來國務機要費支出情況，最核心人物、最權威內幕的首次揭露。

根據陳水扁公布的21項機密外交與資助犒賞餽贈支出，其中還包括委託美國公關公司進行對美國行政及國會等部門從事相關聯繫、資訊蒐集、法案遊說、與輿論形成等工作、資助三二六民主和平護臺灣大遊行、委託中華民國外貿協會董事詹啟榮協助政府從事對日外交工作等等。

以下為該場記者會提供的相關資料：

【21項機密外交與資助犒賞餽贈支出 總計1億3300萬2010元】

1.F 案 3549 萬 5300 元

2.資助 326 反反分裂國家法民主和平護臺灣大遊行 2000 萬元

3.J 案 1000 萬元

4.W 案 330 萬（美金 9 萬 9703.95 元）

5.D 案 330 萬元（美金 10 萬元）

6.L 案新台幣 313 萬 500 元（美金 10 萬元）

7.資助「臺灣禮敬」活動 250 萬元

8.S 案 200 萬元

9.執行機密外交工作人員之相關費用 162 萬 4572 元

10.M 案 172 萬 6900 元（美金 5 萬元）

11.資助台中清真寺之修建 140 萬元

12.FJ 案 62 萬 6100 元（美金 2 萬元）

13.資助中華文化復興總會 2099 萬 8638 元

14.資助全民公投催生新憲大遊行 1000 萬元

15.資助鄭南榕基金會 500 萬元

16.犒賞林錦昌和馬永成 500 萬元

17.饋贈施明德及捐助施明德講座基金會 450 萬元

18.資助 21 世紀憲改聯盟 200 萬元

19.饋贈病中的陳定南慰問金 20 萬元

20.饋贈劉導結婚禮金 10 萬元

21.饋贈陳坤泰結婚禮金 10 萬