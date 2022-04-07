大甲媽祖遶境9天8夜明深夜起駕 顏清標：盼中央給明確防疫指引

大甲媽遶境明起駕！鎮瀾宮祭「最嚴防疫」 顏清標：盼中央給明確指導與協助

大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香活動，將於8日深夜11時起駕！因國內疫情持續延燒，大甲鎮瀾宮董事長顏清標今天特呼籲參與進香的信眾，應全面配合政府防疫規定，參與遶境民眾都要完成3劑疫苗注射，並希望疫情指揮中心可以針對遶境給予明確的指引。

顏清標指出，一年一度的大甲媽祖遶境進香，從1913年到今年已邁入109年，媽祖是大家的、健康也是大家的，希望媽祖庇佑，大家順利完成300多公里遶境活動；衛福部長陳時中是防疫專家，鎮瀾宮只會辦進香活動；全體董監事及全體團隊都打3劑疫苗，打2劑的請他們不要參加。

顏清標說，沿路的宮廟也要嚴格要求信眾要打滿3劑疫苗，請信眾於大甲媽祖神轎經過路線，「定點」等待避免人流移動，信眾參與9天8夜遶境活動期間，務必配合防疫規定，要全程配戴口罩，不鑽轎底、不搶轎、不共食，改提供盒裝餐點，也注意不能邊走邊吃避免群聚休憩。

顏清標表示，大甲鎮瀾宮目前提供的2萬張「疫苗３OK」的識別證早就額滿，如果沒打滿三劑疫苗的信眾，可以看線上直播。最感謝是沿途的點心擔位，準備那麼豐盛的點心，但呼籲仍須用餐盒不要邊走邊吃；沿途宮廟請自行要求信眾一定要打滿3劑，如果未打滿不要參加。

顏清標說，因疫情持續升溫，鎮瀾宮做好隨時停辦的心理準備，就在昨天衛福部長陳時中宣布維持正常生活，遶境不延後、不取消，讓信眾鬆了一口氣；呼籲信眾全程要戴口罩，也希望防疫指揮中心能在遶境上給予明確專業協助。

顏清標強調，媽祖是慈悲的、媽祖是大家的，如果無法與媽祖同行，媽祖神鑾經過時，只要雙手「合十」表示對媽祖的尊敬，只要誠心即可；「宗教歸宗教、政治歸政治」，只要想參加各黨各派都歡迎。