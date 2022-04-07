清明連假前發生的東南水泥事故，波及到台電、高鐵、台鐵。交通部長王國材7日表示，高鐵、台鐵合計將向東南水泥求償近8,000萬元。

立法院交通委員會7日對行政院函送「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例草案」進行詢答，立委詢問東南水泥事故造成雙鐵影響預估會求償多少？王國材回應，高鐵預計求償6,680萬元，台鐵約1,183萬元，包含旅客誤點、班次營運狀況等都在計算之內；而東南水泥的施工計畫沒有按照當時高雄市政府同意的方案，會要求台鐵、高鐵求償到底。

高鐵董事長江耀宗亦指出，高鐵損失求償部分，有保險公司代位求償，但並不會包含全部損失。

王國材指出，目前要求高鐵路線旁60公尺內不能有工程，此次東南水泥是發生在100公尺外，但因為是連鎖反應、意外，也會請雙鐵各單位注意；接下來會盤點工程，過去認為低風險的工程也會重新檢視，預估兩個禮拜內做完盤點。

另，交通部欲推行台鐵公司化，引發台鐵工會不滿，發起五一勞動節休假活動表達不滿。王國材表示，會在四月中旬前公布因應措施，現在公路總局在車站跟地方遊覽車業者有相關機制，但希望不要啟動，會傷害所有使用台鐵旅客；也希望台鐵工會多思考一下。