一名剛滿20歲的廖姓男子，110年2月間，突然打電話給女同事，表示要教導她直播技巧，並看看他養的貓，邀女同事到家中，但雙方聊天過程中，廖男獸性大發，突然將女方摟住後強吻，並將手伸入領口內揉胸，女方不斷反抗後才收手，且遭留置到隔日早上才送女方回公司。女方事後怒告，台中地院考量廖男坦承犯行，且賠償40萬元，依強制猥褻罪判7月，緩刑2年，可上訴。

根據判決，廖男與A女為公司同事，110年2月5日凌晨，廖男打電話給A女，以教導她直播工作技巧、看貓為由，邀約女方到他的住處，兩人原本在房間內聊天，未料廖男突然獸性大發，將A女強摟在胸前欲強行親吻，但是遭到A女口頭拒絕。

但是廖男仍不停手，又將手伸入A女衣服領口之內衣裡，撫摸A女胸部，過程中A女不斷掙扎，同時以手制止、抵抗，但是廖男仍繼續猥褻，見女方持續反抗後才停手，並將A女留置在房間，天亮後將她載回公司讓其離開。女方事後不甘受辱而提告。

法官認為，廖男先將女方強摟在其胸前，欲強行親吻，又將手伸入衣服領口之內衣裡，撫摸胸部，前揭數個猥褻舉動係在同一時、地所為，應係為實現其同一強制猥褻犯罪目的，而在時空密接下接續為之，應評價為接續犯。

經審理後，法官認定，廖男與A女為同事關係，竟違反女方意願進行強制猥褻，導致女方身心受創，但事後廖男已與女方以新臺幣40萬元調解成立，依強制猥褻罪判7月，緩刑2年，可上訴。