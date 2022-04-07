新北樹林傳動元件大廠「全球傳動」群聚案累計已有48人染疫，新北市衛生局擴大廠檢全廠1108人，工廠已完成全廠清消，3月25日起暫時停工，因該廠有兩波傳染期，觀察期至3月29日，並安排於3月30日進行第二次PCR採檢，該公司4月6日進行企業快篩682人全部陰性，4月7日復工，但公司決定一半自主管理的員工不能進公司，改採居家上班。