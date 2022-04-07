樹林科技廠今復工 半數員工居家上班 11:192022/04/07 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 樹林傳動元件大廠「全球傳動」6日進行企業快篩682人全部陰性，7日復工。（新北市衛生局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北樹林傳動元件大廠「全球傳動」群聚案累計已有48人染疫，新北市衛生局擴大廠檢全廠1108人，工廠已完成全廠清消，3月25日起暫時停工，因該廠有兩波傳染期，觀察期至3月29日，並安排於3月30日進行第二次PCR採檢，該公司4月6日進行企業快篩682人全部陰性，4月7日復工，但公司決定一半自主管理的員工不能進公司，改採居家上班。 疫情升溫 大陸服務業PMI創2年最低 《食品股》疫情凍手搖飲 鮮活首季營收年減1成 #新冠肺炎 #台灣 #疫情 #3月 #全球傳動 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 是方三引擎發威 業績亮眼 04:102022/04/07 證券．權證 財新3月服務業PMI 重摔 04:102022/04/07 全球財經 亞銀下調 大陸經濟增速拚保5 04:102022/04/07 焦點新聞 陸港觀盤－政策底、市場底 陸股後市可期 04:102022/04/07 全球財經 台灣人在大陸》台灣人居北京：能維持正常生活的我們 00:002022/04/07 兩岸徵文 陸疫情衝擊手機銷售 宏捷科Q2遇逆風 04:102022/04/07 證券．權證 《其他電子》3月營收史上最旺 貿聯-KY營運季季高 08:102022/04/07 財經 法人看多越南股市 續增持 04:102022/04/07 投資理財 鐵馬大本營應變→ 自行車供應鏈 調產能脫困 04:102022/04/07 財經要聞 台灣防疫策略「非清零、不共存」 遭網酸爆：全世界首創 09:432022/04/07 生活 《觀光股》六角填息達6成 續拚營運成長 10:022022/04/07 財經 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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