大陸演員龔俊，外型率真可愛，有著親切的鄰家男孩氣質，闖蕩演藝圈多年載浮載沉，出演無數電視劇卻未走紅，終於在古裝劇《山河令》才嚐到爆紅滋味，無奈人紅是非多，繼上個月才被汙衊違反防疫相關規定，本月5日網路又有人胡謅一連串的不實言論，不僅指他早有小孩、還亂罵其他藝人，讓一路看他成長的粉絲心疼，龔俊官方工作室更是跳出來駁斥謠言。

有大陸網友爆料，有個疑似龔俊私人用的百度帳號「gongjun91」，經過他肉搜意外發現帳號裡的個人資料都指向龔俊，經翻查過往發文，發現2012年曾提問唐氏症篩檢相關問題，讓網友起了疑心，該不會是龔俊讓女友懷了孕，實際上早有1子，才會上網發文提問；不僅如此網友還挖出該帳號轉發抵制男星肖戰的貼文，還在分享文中留下辱罵字眼；另外也有張照片被翻出，指稱龔俊曾在上海知名男公關店「白馬會所」工作，謠言瞬間在網路流傳開來。

更有甚者，有網友使用軟體破解龔俊個人資料，包括身份證字號、電話號碼、電子郵件、各社群網站的帳號密碼，隨後多名網友「人肉」出龔俊的住家地址、家人資料等隱私，並試圖利用已知資訊登入龔俊本人的支付寶、淘寶、微博、小紅書、豆瓣等帳號，由於太多網友嘗試登入，讓他不斷收到認證碼簡訊，造成困擾。

對此，龔俊工作室昨早(6日)發出3點聲明：「『唐篩』以及辱駡其他藝人等內容並非龔俊先生本人發布。『白馬會所』等內容明顯屬於惡意造謠。龔俊先生目前單身，無孩子」，並坦言帳號等相關個人資料洩出，已對龔俊造成極大困擾，堅決對該行為零容忍，並主張針對侵權行為已委託律師，「將透過一切法律手段追究法律責任到底，以期肅清網路環境」。