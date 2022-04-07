日本演藝圈近期吹起「#MeToo運動」，連環爆出多起性侵醜聞，包含資深男星木下鳳華，以及知名導演榊英雄、園子溫，就連園子溫底下的電影監製梅川治男也遭媒體爆出強迫女星拍攝不雅照，讓外界相當震驚，網路上也紛紛猜測受害女星到底有哪誰。其中，曾與園子溫、梅川治男合作過的知名女星吉高由里子，6日也公開發聲，引起熱烈討論。

吉高由里子出道多年，憑著甜美臉蛋、清新氣質深受觀眾喜愛，加上自然又細膩的演技，讓她拿下多個女主角獎，演技備受肯定。事實上，吉高由里子在2006年出道時，曾在園子溫所執導的電影《紀子的餐桌》中擔任女主角而受到矚目，過去也曾與電影監製梅川治男合作過，因此當她看到相關報導後也忍不住在6日於社群媒體上發文，表示「唉….這次的事件中都是些不想聽到的名字」，接著表示「利用自己身分地位的優勢而去欺騙追逐夢想的人，真的很不應該。對於受害者所承受的痛苦感到難過且遺憾」。

但吉高由里子仍不希望外界因此將演藝圈視為「就是這樣的一個世界」，因為還是有一群人抱持著真誠與熱情，默默地在演藝圈中付出，這樣對他們並不公平也很失禮。

雖吉高由里子的內文並沒有指名道姓，但大部分的網友都看得出來她是針對「性侵案」有感而發，加上這些人都曾與她合作過，吉高由里子仍願意發聲，讓網友看到後紛紛大讚「吉高由里子能站出來真是太好了」、「說出心中的想法真的需要勇氣」、「幸好妳沒有受害」、「被害者真的不可恥，可恥的是這些人」。