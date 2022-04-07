國民黨台北市議羅智強欲參選桃園市長，遭黨主席朱立倫勸退，引發黨內紛爭。對此，將參選南投縣縣長的國民黨立委許淑華認為，「在兩邊取得平衡」是化解黨內紛爭的關鍵，何況羅並未強求「非我不可」，而是盼為黨在桃園注入一個振奮的力量，她相信朱的智慧，也「期待黨中央能夠做出最佳權衡」。

根據香港媒體《中評社》6日報導，許淑華當天下午在南投服務處舉辦捐贈白米公益活動，事後受訪時表示，她認為羅智強的立場表達明確，簡言之就是希望為黨在桃園選戰中盡一份力，而羅最近在桃園的行腳活動，都獲得正面迴響，羅確實有條件提出爭取。

針對朱立倫的態度，許淑華坦言，身為黨主席當然希望以大局為重，這點大家都能理解，故「在兩邊取得平衡」將是化解黨內紛爭的關鍵；黨主席與羅智強雙方其實都有一個基本共識，就是希望黨團結取得勝選，在這個大方向下，她相信黨中央有智慧，能給羅在參選方面最好的安排。

對於桃園市長之戰，許淑華喊話黨中央「國民黨已無分裂的本錢」，既然黨中央也聽見羅智強的個人意願了，就必須在桃園通盤考量，推出最強、最有勝算的候選人。許強調，羅也並未強求「非我不可」，而是希望為黨在桃園注入一個振奮的力量，故她期待黨中央能做出最佳權衡，最終無論誰出線，全黨一起合力打贏這場選戰。