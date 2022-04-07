政府大力推動「安心生養」政策、擴大試管療程補助，補助上路半年治療人次數突破3萬，但在勞動法令中，對進行試管療程的職業婦女還少了友善的適用定義。對此，勞動部表示，已發函給衛生福利部，針對相關定義來討論，界定勞動法令中對母性保護的範圍。

勞動部官員坦言，確實勞動法令中對於「妊娠」沒有明確的定義，過去在制定相關法令時，也是以自然生育為標準，但隨著接受「試管療程」的人數逐漸增加，接下來會與衛福部討論「妊娠」定義，以及在試管療程中植入胚胎後需休養者，是否符合安胎要件等做出明確的界定。

衛生福利部國民健康署官員也說，確實目前對於「是否懷孕」的認定，是要交由醫生判斷，沒有明確的日數規定。但臺北婦產科診所生殖中心副院長王瑞生醫師指出，一般是在胚胎年齡14天（約等於一般孕婦的第四周又五天）時，可以透過抽血檢驗是否懷孕，依照試管胚胎植入時間點來推算，通常會植入第5天的胚胎，因此約在植入手術9天後，即可以透過檢驗絨毛激素判定是否成功懷孕，只要醫師開立診斷書就可以憑文件證明懷孕。

勞動部官員也強調，安胎假是併入普通傷病假的總數計算，即便目前還沒有明確定義試管植入後是否可以適用的規定，但接受試管治療的婦女在取得診斷書證明懷孕前，仍可以運用普通病假、特別休假等勞工請假規則中保障的假別，雇主也必須遵守相關規定，違者可依違反《勞基法》第43條規定，依法可處2萬元至100萬元罰鍰。