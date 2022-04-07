大陸網路巨頭京東集團7日港股盤前宣布人事調整，創辦人劉強東卸下京東集團CEO一職，由京東集團總裁徐雷接棒，但劉強東仍擔任董事會主席。另外京東物流、京東健康的董事會均有大幅調整。

港股京東集團現跌0.68％，京東健康現漲4％，京東物流現漲1.11％。

京東集團港股7日盤前公布，京東集團總裁徐雷接替劉強東，擔任京東集團首席執行官，徐雷並以執行董事的身份加入京東集團董事會。

劉強東將繼續擔任京東集團董事會主席，致力於公司的長期戰略設計，重大戰略決策部署，年輕領軍人才培養和鄉村振興事業。同時，劉強東也繼續以非執行董事身份擔任京東物流、京東健康的董事會主席。

京東物流、京東健康同樣在7日盤前公布董事會調整。京東物流方面，徐雷、辛利軍、許冉辭任非執行董事，吳鷹獲委任為獨立非執行董事，並大幅調整薪酬、審計委員會的成員架構。京東健康方面，陳岩磊、樊軍辭任執行董事，許冉、張雱辭任非執行董事，趙先德、張揚獲委任為獨立非執行董事，並大幅調整薪酬、審計委員會的成員架構。