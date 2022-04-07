本土疫情升溫，抗病毒藥物整備是防疫一大關鍵，目前國內已採購輝瑞口服藥Paxlovid及默沙東口服藥Molnupiravir，分別為2萬人份及5040人份，衛福部長陳時中今天表示，將以「不低於國際水平的數量」進行大規模採購，預計加買10萬人份以上。

中央流行疫情指揮中心昨公布新冠相關藥物整備情形，包括瑞德西韋1萬6000人份、輝瑞口服藥Paxlovid、默沙東口服藥Molnupiravir合計7500人份。陳時中今天赴立院社福及衛環委員會指出，目前輝瑞口服藥大家都在搶，「我們也有搶到一部份」，共2萬人份。

立委賴惠員詢問，未來預計買多少數量、何時引進？陳時中表示，數量還在談，大概規劃以不低於國際水平的數量來購買，很難估計確切多少，但以國際疫情比較大的國家購買計畫，我們的目標是約略和他們同樣的水平；輝瑞口服藥目前還有1萬5000人份還沒進來，也還會再新購，會以10萬以上為目標，一直在進行中。

本土疫情升溫，但仍有不少長者還沒打疫苗。立委蔣萬安指出，台灣長者疫苗覆蓋率低於新加坡和韓國，各界也紛紛提出呼籲，指揮中心是否有積極策略？陳時中認為，台灣的覆蓋率不能說低，還算是前段班，當然是越高越好，因此長者接種補助本來到4月10日為止，現在會再延長。

陳時中昨表示，未來需打3劑才能進入的場所會越來越多，遭蔣萬安質疑，如果有身體狀況無法打疫苗的人，生活需求恐因此受限。陳時中表示，只要有醫師證明就不會限制，但特殊場所染疫可能性高，「為了他的身體好」可能不會放行，但生活領域不會限制。