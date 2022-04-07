前總統陳水扁今首度為國務機要費案召開國際記者會，被問到是否會期待蔡英文特赦及是否法務部有同意開此記者會等相關問題時表示，「沒有期待可能性的問題，為何多此一問」。「問這些有得沒得太小看阿扁」。

陳水扁今獨自一人出面開者會；陳水扁接受媒體提問時指出，當他人在土城看守所，他的律師幫他召開記者會，控訴司法迫害，律師最後被移送懲戒。

他說，他的律師因為幫他開記者會受牽連，與其這樣，「我還能做這種事嗎？誰能幫我講？」他今天列出的21項因公支出，都是在法院上訴審秘密庭調查結果，都是筆錄裡抓出來，沒有一個無中生有，重點是他有無因公支出，大於收入、有無不法所得，這才是重點。「我既然敢開這記者會，就是要捍衛我清白」。

他說，當初簽「兩不」切結書，也是因為陳水扁條款，若有更高法律見解，應該要去討論的是，當初要他簽「兩不」的「那個人」對不對，處處都是陳水扁考量。

他強調，名譽是人的第二生命，為何選在4月7日召開，就是1976年的今天，鄧小平因「五四事件、，被拿掉所有黨務，只剩下黨籍，「我今天也只剩下一個民進黨籍，1989年4月7日，鄭南榕自焚而死，也是為了自身清白。

阿扁嗆說，「對我來說還有什麼可怕的，問這些有得沒得太小看阿扁」。