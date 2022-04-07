民進黨屏東縣長初選結果7日出爐，由現任縣長潘孟安力挺的周春米出線，贏7％，支持者在周春米屏東服務處歡欣鼓舞。

鍾佳濱一早則在屏東市的路口，感謝支持者陪伴他一步一腳印走完這趟民主之旅，他說，在過程中，他收到許多師長與好友的加油打氣，陪伴他一路走完這趟難忘初選的旅程，他相信，初選民調結果出來後，屏東將能團結一心，如同鐵三角共同為屏東打拼。

莊瑞雄則在昨晚民調結束後在臉書發文指出，這次的屏東縣長初選民調已在6日結束，期待初選過後民進黨能團結一心，守護綠色屏東的驕傲。