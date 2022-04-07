一年一度的大甲媽祖遶境進香活動，將於8日深夜11時起駕，媽祖鑾轎預計9日凌晨進入清水區、沙鹿區後，繼續南下嘉義縣新港鄉奉天宮遶境；回鑾預訂於16日中午進入清水分局轄區。清水警分局為維護交通安全，並防止各陣頭爭鋒搶轎，全體總動員已嚴密規畫部署警、民力投入安全維護工作。

警方指出，大甲媽祖起駕、回鑾遶境進香活動期間，分局為維護媽祖鑾轎、陣頭秩序及服務香客信徒，動員全體警、民力、志工投入。由分局長游永中全程擔任指揮官，再由2位副分局長擔任2個分區指揮官，各所轄區所長擔任小區協調官；並規畫護轎組、機動組、交通組、安全維護組等，加強防制暴力衝突事件以及趁機扒竊行為，並將交通衝擊減輕至最低。

警方表示，另因應人潮大量湧入，將隨鑾轎的行進，機動實施交通管制及調撥車道，屆時請各用路人遵照告示牌並配合員警指揮，以保障香客信眾安全與維護交通順暢；各沿線派出所也協請轄內志工，選定適當處所發放宣導品實施預防犯罪宣導，祈求遶境活動在媽祖慈悲心庇佑下，一切順利平安。

清水警分局呼籲，因國內疫情持續延燒，疫情指揮中心亦公布遶境時，包括禁鑽轎底、不搶轎及打滿3劑疫苗才能參加、不能分食及禁止邊走邊吃等新規定；請參與信眾務必遵守相關規定並全程配戴口罩，配合防疫政策，全民防疫由你我做起。