本土疫情升溫，新北市長侯友宜日前提出「在宅照護」，今（7日）出席市政行程時再度強調，醫療量能應該擺在中重症或高危險族群。（報系資料照）

本土疫情升溫，新北市長侯友宜日前提出「在宅照護」，今（7日）出席市政行程時再度強調，醫療量能應該擺在中重症或高危險族群，新北去年就有啟動遠距醫療照護平台及虛擬病房，分頭來照顧這些輕症的跟無症狀的確診者，這樣可以減少醫療量能的衝擊。

侯友宜表示，防疫都是同心齊力，新北市在去年就有啟動遠距醫療照護平台及虛擬病房，依靠整個智慧化的醫療照護系統已經應用一段時間，再結合首做的居家檢疫隔離關懷中心來做好生活照顧，未來的在宅照顧是兩個面向，一個是生活照顧、一個是醫療照顧。

侯友宜表示，新北市其實已經慢慢運作了一段時間，只要把兩者之間如何把它在大量的確診者、輕症跟無症狀或是他的家人的密切接觸者，讓他在宅以家為單位的照顧，用整個智慧化的系統來結合生活、醫療的照顧，讓他們能夠安全、安心的在家照顧

侯友宜進一步說明，只要用分區的觀念然後配合我們的醫療後端的支援，以及配合整個民政、社政還有警政，還有包括地區的藥局大家一起分頭來照顧這些輕症的跟無症狀的確診者，這樣可以減少醫療量能的衝擊。

侯強調，我們的目標，醫療量能應該擺在中重症或高危險族群，以及也要一般的醫療照顧也要把市民朋友照顧好，因為這一場仗我們的高峰期都還沒有到，必須要做長遠的準備，現階段醫療在宅的照顧準備好以外也要把它運作得非常的順暢，這才是現階段應該要全力以赴做的方向跟目標。