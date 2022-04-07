高雄一年一度的大武壠歌舞文化節，將於本月16日（星期六）在杉林區日光小林社區登場！今年的主題是「祈求雨水」，族人將以環境劇場形式，透過演出與大家分享消失60年的大武壠族祈雨儀式，展現十多年來積極復振大武壠族文化的成果，活動當天也將展開一系列精采活動包含草地音樂會、假日市集與手做文化體驗等，邀請民眾前來體驗多元且深具魅力的大武壠歌舞文化節。

大武壠歌舞文化節今年的主題為「祈求雨水」，源於以往農曆四月二十六日之後，若呈現雨水不足的狀態，為了讓農作物順利生長，大武壠族人便會舉行祈雨儀式，希望能祈求足夠的雨水，迎來好的豐收。當天族人會拿著葫蘆所做的容器，一起到溪邊取水，順著腳印一邊走一邊潑水，邊唱著古謠，直到家屋處往屋頂潑，然後再到公廨往屋頂潑，最後彼此互潑，相互祝福。而今年將以環境劇場的形式，讓族人透過演出來向大家重現及分享此一消失60年的祈雨儀式。

活動當天將舉辦草地音樂會，展演內容也特別邀請鄰近的學校與各族群演出，民眾將可以臨場觀賞由族人所組成的大鼓陣、素蘭陣與每所學校的特色展演，還有遠從屏東來的排灣族──蒂摩爾古薪舞集，高雄在地的南沙魯八部合音團、祖韻文化樂舞團，以及新住民組成的峇里島文化工作室安排當地印度教驅邪舞等豐富展演內容。

除了各項在地文化的展演呈現外，當天也將結合在地假日市集與手做文化體驗，也邀請鄰近特色社區與勞動部多元就業開發計畫的單位夥伴們，共計30攤於日光市集聯合展售，包含小林獨特薑黃臭豆腐、薑黃系列產品、多樣的農特產品、文創手工藝品及伴手禮等，現場還搭配動手做花環的文化體驗，透過手作認識大武壠族文化，歡迎大家到現場認識不同的在地文化。

大武壠歌舞文化節為小林社區自辦的活動，以復振大武壠族文化為主，在高雄市文化局多年的資源協助下，逐年恢復傳統祭儀與技藝，漸漸成為地方的新亮點，是一個可以認識原住民與地方特色的節日，邀請市民朋友務必親自到場聆聽，這些屬於台灣本島的美麗故事。無法到場的市民朋友在活動當日也可透過日光小林社區發展協會官方臉書fb欣賞精采的線上直播。