大陸智慧型手機市況不佳，宏捷科(8086)今年第1季合併營收為6.11億元，年減42.67%，看好2023年市場可望恢復正常，宏捷科預期，今年第3季產能將達18000片，年底可能拉升至20000片，美系外資重申「減碼」評等，宏捷科今天盤中股價走弱。

大陸智慧型手機需求疲弱，且WiFi因新舊產品交替、舊產品面臨去化庫存壓力，致使宏捷科營運自去年第4季趨緩，今年第1季亦表現平平，3月合併營收為1.82億元，年減50.86%，累計今年第1季合併營收為6.11億元，年減42.67%。

宏捷科現有產能1萬5000片，目前尚有3000片設備已到廠區，預計今年第3季安裝完成，宏捷科評估，明年終端需求將恢復成長，公司計畫於今年底將產能拉升至2萬片到2萬2000片。

美系外資最新報告指出，宏捷科第1季營收僅6.11億元，反應大陸智慧型手機急劇下滑，由於新冠肺炎疫情封城，大陸智慧型手機需求弱於預期，宏捷科第2季營收恐較第1季下滑5%到10%，我們預期宏捷科第2季毛利率將僅24%到25%，由於大陸智慧型手機PA需求疲弱，且公司面臨較高的折舊費用及材料成本，重申「減碼」評等，目標價為85元。