IC測試載板廠雍智科技(6683)隨著工作天數恢復正常，2022年3月營收「雙升」至1.376億元，創同期新高、歷史第四高，帶動首季營收同步「雙升」至3.677億元、改寫歷史第三高，表現優於市場預期。公司將於下午應邀召開線上法說，說明營運概況及展望。

雍智公布2022年3月自結營收1.376億元，較2月1.17億元成長達19.69％、較去年同期1.375億元微增0.01％，創同期新高、歷史第四高。累計首季營收3.677億元，較去年第四季3.675億元微增0.04％、較去年同期3.5億元成長4.94％，改寫歷史第三高。

雍智受惠測試介面需求及複雜度持續增加，5G、WiFi 6、AI及高速運算（HPC）等應用需求帶動測試介面產品需求，2022年首季在工作天數較少的淡季狀況下有撐、繳出「雙升」佳績，表現優於市場預期。

展望後市，在測試介面需求及複雜度持續增加，且IC老化測試載板訂單能見度已達下半年，法人對雍智今年營運展望維持樂觀，預期第二季營運成長動能可望顯著回升，帶動今年營運逐季看旺，全年營收有機會維持雙位數成長動能。

法人指出，雍智近年順利切入晶圓探針卡，隨著客戶陸續驗證通過採用，帶動業績穩健成長，去年探針卡營收貢獻達2成。而攜手同業合作開發的微機電（MEMS）探針卡，亦打入台系客戶高階5G手機供應鏈，近期開始出貨，今年可望為營運帶來貢獻。