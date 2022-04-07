大陸山東1位擔任保險分公司主管的已婚男子，因確診新冠遭網友們扒出在外養小三，有大陸網友爆料，該男子5天8次進出女同事家，害女子居住的小區被封，造成住戶清晨時全被通知要進行核酸檢測，但女同事表示：「男子是來修水管的」不過仍引起居民不爽痛罵「單身好好找對象不好嗎，非得當小三」，但也有網友表示：「那是他們的私事，2人也是疫情的受害者，不需要網路霸凌他們」。

根據新加坡《8視界新聞網》報導，大陸山東1名男子，確診前的行蹤曝光，除了5天8次進出女同事家，害女方住家的小區整個被封起來，女同事還辯稱男子是來幫忙修水管的。

根據大陸網友的說法，這名確診的子是知名保險分公司的主管，已有妻小，但他卻在3月23日到27日期間，多次前往女同事的住家，且出現時間從早上到凌晨都有。

由於男子確診又多次到訪，導致女同事住的小區被封鎖，所有的居民在清晨時被通知要進行新冠病毒核酸檢測，住戶被吵醒後紛紛表示不滿，開始議論這名女同事其實是小三的身分，並指責女方，「單身好好找對象不好嗎，非得當小三」。

而該名女同事表示：「家裡東西壞了，請男子來修理」，但住戶似乎不買單，扒出女子的身分，及男子的資料，正當此事鬧得沸沸揚揚時，有網友正義發言「即使女子確實是第三著，男子婚內出軌但這是他們私事，兩人都是新冠的受害者，小區實在沒有必要網路霸凌他們」。