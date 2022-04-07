上海7日舉行新冠肺炎疫情防控工作記者會，針對上海最近出現嬰兒奶粉等嬰幼用品很難購買到的情況，上海市副市長、市疫情防控領導小組生活物資保障專班負責人陳通表示，已經把嬰幼產品列為重點保供事項，對這類產品的調撥、運輸、配送等予以重點保障，並提請各大電商平台和商超優先接單和配送。

陳通說，在嬰幼產品供應方面，重點依托聯華超市、麥德龍、家樂福等綜合性超市賣場企業來滿足。上海官方幫助企業協調暢通物流、末端配送等方面遇到的問題，提升企業保供能力。近10天來，上述超市賣場渠道日均銷售的嬰兒奶粉3500多罐，目前庫存量為13.32萬罐，貨源充足。

陳通表示，疫情期間，大家可以透過上述企業線上手機應用程序下單，由企業線下門店配送至小區。對個性化母嬰幼品需求，已經梳理10餘家市民較為熟悉的母嬰用品保供企業，及時辦理車輛通行證。

他續指，近日，還進一步挖掘了多家嬰幼兒奶粉、母嬰用品、尿不濕品牌企業，力求滿足市民更多需求。例如昨日上午有消費者向電視台求購一款氨基酸配方奶粉，金山萬達愛嬰室第一時間給消費者送去2罐，並立即從浙江義烏調配600多罐特殊配方奶粉，已於今天凌晨抵達上海。

此外，陳通說，為了更加方便服務市民，推動美團、餓了麼等電商平台與嬰幼保供企業實現對接，依托電商平匯集市民需求資訊，及時對接嬰幼用品品牌企業，為市民解決實際困難。