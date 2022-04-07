國務機要費纏訟15年多，台灣高等法院更二審8日再開辯論庭，前總統陳水扁涉案部分已裁定停審，但扁今天卻開國際記者會拚翻案，前法官張淵森律師表示，法院審理講求證據，且必須要在法庭內依法定程序調查後，扁在法庭外講再多也無法影響審判結果。

張淵森律師解釋，依據刑事訴訟法等規定，法官須獨立審判且依證據法則，透過法庭上的證據力調查，交互詰問等程序，讓法官對犯罪證據進行調查，再決定被告是否有罪，但扁停審卻在法庭外喊冤為自己辯解，依法這些辯詞都不能做為審判的證據。

2006年爆發的國務機要費案，因涉及時任中華民國總統的陳水扁、 吳淑珍夫婦與前總統府副祕書長馬永成等人，引發國人高度關注。檢方當初分成三部分起訴，包括南港展覽館案、龍潭購地案、國務機要費的商業會計法，陳致中夫婦涉及洗錢。纏訟多年後，部分案件已定讞，國務機要費、洗錢案，則在高院更二審審理中。高院2016年裁定扁的部分因病停審，其餘被告繼續審。