64歲有「東方卓別林」封號的趙本山和二婚太太馬麗娟育有一對龍鳳雙胞胎趙一楠和趙一涵，其中趙一涵繼承父親衣缽以藝名「趙珈萱」出道，曾演出電影《超級大山炮之海島奇遇》，去年5月她大方認愛素人男友，隔月閃電被求婚成功。今(7日)陸媒報導，趙珈萱宣布與未婚夫解除婚約，更控訴在男方身上至少砸了2000多萬人民幣（近1億台幣），結果有如放水流，有去無回。

趙本山有兩段婚姻，和前妻葛淑珍育有一女一兒，但兒子「趙鐵蛋」12歲時因病夭折，據知，趙鐵蛋出生時就有先天性疾病，心臟不好，趙鐵蛋當年心臟病發時，趙本山正在彩排《春晚》，因此沒見到兒子最後一面，兩人婚姻也在1991年破局，隔年趙本山梅開二度迎娶老師出身的馬麗娟，兩人生下一對龍鳳胎，哥哥趙一楠生活低調，曾被曝光穿著樸素跟親友們慶生，平時也少出現在網上，妹妹「球球」趙珈萱則相當高調，近年從事直播主工作，也出道當藝人，趙本山曾出現在女兒直播中，替球球的事業抬轎站台。

趙本山被封為「東方卓別林」。（圖／中時資料照片）

2019年趙珈萱受訪，坦言從小就有表演慾望，8歲時就登上遼視《春晚》舞台，2018年一出道拍電影，飾演的就是《超級大山炮之海島奇遇》中的女主角，可見演藝工作因父親幫忙順遂不少，當年她透露為了上鏡大鏟肉，從原本的67.5公斤瘦到40多公斤，她大方承認曾「修修臉」，直言是因為不希望長得像爸爸，有人讚她越來越美，她則暗示說：「因為鼻子，你懂的」。

球球自曝男友花了她2000多萬人民幣。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

據《新浪娛樂》報導，趙珈萱去年動了成家當媽的念頭，高調宣布接受男友求婚，近日卻驚曝兩人分手悔婚，她直播時含淚表示後悔早該聽爸媽的勸告跟對方分手，並秀出前未婚夫的開銷紀錄，可見對方這一年多來花了她2000多萬人民幣，花錢能力驚人，見此，網友回應：「2000多萬好傢伙，我都沒這麼多」、「人家家裡有錢，爸爸有錢啊」、「真是應了那句話，不聽老人言吃虧在眼前」、「我驚訝的是人家有2000多萬給男友花」。