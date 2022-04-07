新北市土城警分局傳出有警員染疫確診，新北市長侯友宜今（7日）表示，快速匡列19名同仁，昨天晚上篩檢都是陰性，整個勤務的運作跟調整也快速的把它做好應變。

侯友宜表示，土城警分局同仁因連假期間到台北兒童樂園去玩，跟一個確診者接觸，回來以後雖然快篩是陰性，到土城醫院自行去做PCR呈現陽性，快速匡列19位跟他有接觸的同仁，19人昨天晚上篩檢都是陰性，雖然是陰性，該隔離的也隔離，該整個勤務的運作跟調整也快速的把它做好應變，所以目前狀況都是一切穩定當中。