土城分局1警染疫 匡列19同仁篩檢結果出爐 11:402022/04/07 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今（7日）表示，快速匡列19名同仁，昨天晚上篩檢都是陰性，整個勤務的運作跟調整也快速的把它做好應變。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市土城警分局傳出有警員染疫確診，新北市長侯友宜今（7日）表示，快速匡列19名同仁，昨天晚上篩檢都是陰性，整個勤務的運作跟調整也快速的把它做好應變。 侯友宜表示，土城警分局同仁因連假期間到台北兒童樂園去玩，跟一個確診者接觸，回來以後雖然快篩是陰性，到土城醫院自行去做PCR呈現陽性，快速匡列19位跟他有接觸的同仁，19人昨天晚上篩檢都是陰性，雖然是陰性，該隔離的也隔離，該整個勤務的運作跟調整也快速的把它做好應變，所以目前狀況都是一切穩定當中。 花蓮本土確診激增 16日全中運登場改採「閉門賽」 樹林科技廠今復工 半數員工居家上班 #新冠肺炎 #台灣 #陰性 #同仁 #染疫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大數據揪隱性需求 月成交案飆3倍 04:102022/04/07 生活新聞 監院2員工確診 接觸者快篩陰性 全院緊急全面消毒 11:522022/04/07 政治 澎湖花火節 25日如期開幕 04:102022/04/07 地方新聞 備戰在宅照顧 侯友宜今將召集七家醫院開會 09:142022/04/06 生活 土城分局1員警確診 連假曾到新兒童樂園 11:212022/04/07 生活 新北疫情狀況 侯友宜透露今天看的數目比較多 11:572022/04/07 生活 蔡英文開防疫會議沒揪 侯友宜：尊重總統的權責 11:212022/04/07 政治 上班首日新北暴衝115例 柯：今確診會更多 04:102022/04/07 生活新聞 侯友宜重申在宅照護 分流減少醫療量能衝擊 11:462022/04/07 生活 嘉義精忠營區7新兵確診 2人入伍隔天喉嚨痛 不排除早已染疫 19:032022/04/06 生活 台產證實1內勤員工確診 接觸同事快篩皆採陰 16:342022/04/06 財經 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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