三軍總醫院看護外包商惠明公司負責人楊玉杰，涉嫌私吞三總無償提供給看護和護佐的2萬多片口罩轉賣牟利及挪為私用；三總醫勤室醫務行政員黃晶瑩則涉嫌於2016至17年間，私吞廠商識別證罰款2.6萬元，台北地檢署7日將楊男依偽造文書、業務侵占等罪，黃女違反《貪污治罪條例》將兩人起訴。

此外，檢廉還查出，楊男經營的惠明公司未依規定為聘僱的護佐投保勞保，由員工雍小蓉、徐美玉、吳秀菊、謝淑娟等人變造投保報表，製造惠明依法投保的不實文書，雍女等4人也一併依偽造文書罪起訴。

2020年初疫情爆發，北市衛生局依據《防疫物資及資源建置實施辦法》，對於配合中央主管機關執行傳染病防治工作的三總，定期無償撥發一般醫用及外科口罩供院內工作人員使用，其中也包括護佐及看護，且依法醫療院所不得將上述防疫口罩轉售，或賣給內部人員。

但楊男自黃女處領取口罩後，卻私吞2萬多片口罩，部分轉賣給旗下看護，部分則挪為私用。至於黃女因負責管理每年三總發給外包廠商的識別證，若遺失或未繳回須賠償數百元，黃女卻未將上述款項繳回三總，自2016至2017年共計侵吞公款2.6萬元而涉貪。