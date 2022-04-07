民進黨屏東縣長黨內初選今結果出爐，不分區立委周春米以58.99％勝出，民進黨將在4月20日召開中執會提名通過。

民進黨屏東縣長初選民調昨晚展開，表定6日至8日分3天進行，但昨晚已完成3600通電話民調，今天拆封展開電腦計算作業，不到中午結果揭曉，立委周春米58.99％、莊瑞雄51.64％、鍾佳濱44.87％，結果由屏東縣長潘孟安力挺的周春米出線。

民進黨這次民調由中央黨部、典通、公信力3方進行民調，採與國民黨潛在對手蘇清泉對比方式。