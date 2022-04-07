屏東縣長初選周春米民調勝出 民進黨：4／20中執會通過 11:522022/04/07 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨屏東縣長初選民調，周春米出線。(本報資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨屏東縣長黨內初選今結果出爐，不分區立委周春米以58.99％勝出，民進黨將在4月20日召開中執會提名通過。 民進黨屏東縣長初選民調昨晚展開，表定6日至8日分3天進行，但昨晚已完成3600通電話民調，今天拆封展開電腦計算作業，不到中午結果揭曉，立委周春米58.99％、莊瑞雄51.64％、鍾佳濱44.87％，結果由屏東縣長潘孟安力挺的周春米出線。 民進黨這次民調由中央黨部、典通、公信力3方進行民調，採與國民黨潛在對手蘇清泉對比方式。 民進黨屏東縣長初選出爐 周春米出線 民進黨屏東縣長初選倒數 選舉花費成攻防焦點 #周春米 #民進黨 #屏東縣 #初選民調 #出線 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 屏東初選今晚起民調 小編一篇文引暴動 周春米親自回應了 11:552022/04/06 政治 屏東縣長初選倒數 永遠強棒「微笑喬治」驚喜現身挺周春米 14:262022/04/01 政治 民進黨屏東縣長初選最後倒數 莊瑞雄再拋2大原民政策 17:392022/04/03 政治 綠營屏東縣長初選周春米出線 鍾佳濱：團結贏大選 12:392022/04/07 政治 民進黨屏東縣長初選結果 今出爐 04:102022/04/07 政治要聞 今起民調對決 民進黨誰戰屏東8日揭曉 04:102022/04/06 政治要聞 綠營市議員初選民調將登場 李庭慧獲楊烈相挺 林慧欣與兒童同樂 19:462022/04/03 政治 屏東初選民調明展開 周春米籲鄉親堅定回答這句話 10:342022/04/05 政治 德國批准 58輛步兵戰鬥車運交烏克蘭 03:072022/04/02 國際 初選倒數2天 周春米曝百工百業相挺照 霸氣喊一句 14:092022/04/04 政治 民進黨初選爆炸 市長派19人登記 2022誰來做老大台南市議員 有望掌握正、副議長人選決定權 04:102022/04/01 政治要聞 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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