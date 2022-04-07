金門金寧鄉盤山村公所旁路口今早發生2輛自小 客車相撞，雙方車輛車頭皆損壞。（警方提供）

金門金寧鄉盤山村公所旁路口今早發生2輛自小 客車相撞，導致其中1名駕駛肋骨受傷送醫的事故，雙方皆無酒駕情事，肇事原因由金城分局釐清中。

警方說明，今日上午7時30分許，蔡姓民眾駕駛自小客車沿著林堡路往環島北路方向行駛，與由林姓女駕駛沿著堡山路往村公所方向行駛之自小客車，在盤山村公所旁的路口發生碰撞，雙方車輛車頭皆損壞，其中1輛車還卡在盤山村公所旁花台，轟隆一聲巨響，讓趕上班的民眾都嚇了一大跳。

肇事雙方皆無酒駕情事，車禍原因由金城分局釐清中。（警方提供）

其中，林姓駕駛因受猛烈撞擊，胸部肋骨骨折受傷，由消防隊送醫救護，雙方酒測值都是零，肇事原因由金城分局釐清中。

金城分局表示，依照道路交通安全法令規範，有閃燈號誌的路口，閃紅燈就代表「支道」，閃黃燈則是「幹道」，因此閃紅燈得先禮讓閃黃燈車輛；而無號誌路口，地上或路邊有「停」或「讓」的標誌或標誌就是支道，須禮讓幹道車輛先行。

警方提醒行經無號誌路口，除應遵守路口標誌標線外，並應減速慢行，遵守速限行駛，多注意禮讓，就能避免事故發生。