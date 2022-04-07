宜蘭縣氣候濕冷，濃稠、能減緩熱度散失的羹湯，成為宜蘭的特色小吃，宜蘭縣政府舉辦「宜蘭羹好～宜蘭更好」的好羹徵選活動今天（7日）啟動，廣邀店家參與、民眾票選，評選結果預計6月20日前出爐。

宜蘭縣政府工商旅遊處表示，縣府前年舉辦「好食好物」票選特色小吃、店家，去年因為疫情而停辦，今年復辦並首次以「羹」為主題，分為肉羹、米粉羹、麵線羹、海鮮羹（包含魷魚、魚酥、土魠魚、魩仔魚等海產）、綜合羹5大類。

每類評選出5家好羹店家，評選分為三階段，第一階段是4月7日至4月30日的資格審查，第二階段是5月1日至5月30日的民眾票選計分，第三階段是6月1日至6月10日的專家實吃評選。

縣長林姿妙表示，宜蘭有好山好水的環境，濕冷也是宜蘭的特色，溫熱又有飽足感的羹湯，是許多鄉親的選擇；疫情期間感謝各業者協力度過難關，縣府也會致力行銷，盼透過宜蘭好羹的舉辦讓各地鄉親都能知道宜蘭的美食。

工旅處表示，經評選為宜蘭好羹的店家，縣府會頒予宜蘭好羹的標示，未來會製作宜蘭好羹的地圖，縣外乃至國外的旅展都會加強行銷；現階段縣府會先招募縣內的店家參與，再公布票選等活動網址後廣邀民眾投票。