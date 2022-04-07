為遏止炒房行為，行政院會今天通過「平均地權條例」修正草案，此次修法除限制預售屋、新建成屋簽約後原則不得換約轉售及私法人購屋許可制外，並明確定義不動產炒作行為與罰則，炒作行政罰從原本最高500萬元，大幅提高到5000萬元。同時建立違規檢舉獎金制度，提升稽查效能等，強力遏止不動產炒作，以維護市場交易秩序，保障消費者權益。

近來，投資客揪團炒房、利用換約哄抬牟利、散播不實資訊影響價格等炒作亂象，而換約轉售則是投機獲利最主要管道；此外，私法人在無居住需求下，以住宅做為資產配置與投資標的，均嚴重影響不動產市場交易與真正購屋民眾權益，因此，內政部提出修法。

此次修法重點針對預售屋或新建成屋買賣契約，買受人除配偶、直系或二親等內旁系血親，或經內政部公告的特殊情形外，不得讓與或轉售第三人；建商也不得同意或協助契約讓與或轉售，違規者均可按戶棟處罰50萬至300萬元。

修法草案明定炒作行為，若有散播不實資訊影響交易價格、透過通謀虛偽交易營造熱銷假象、利用違規銷售影響市場交易秩序或壟斷轉售牟利，或是以其他影響不動產交易價格或秩序的操縱行為進行炒作，都可按交易戶(棟、筆)數處罰100萬至5000萬元，經限期改正但未改正者，並可連續處罰。

民眾對於不動產銷售買賣或申報實價登錄違規行為，可檢具證據向縣市政府檢舉，如經查證屬實，將由實收罰鍰中提充一定比率金額作為獎金。

草案亦增訂私法人購買住宅用房屋許可制規定，並限制取得後於5年內不得辦理移轉、讓與或預告登記。此外，預售屋買賣契約若有解約情形，建商應於30日內申報登錄；違規者將按戶棟處罰3萬至15萬元。

該草案原本擬定，炒作若造成民眾恐慌及市場交易不安等而損及公眾或他人情形者，可處3年以下徒刑或併科100萬元到5000萬元罰金。不過，因罰則入刑條文涉違憲，且違反自由市場交易原則，在審議階段內政部已經將相關條文刪除，但炒作的行政罰，從原本最高500萬元，大幅提高到5000萬元。

此外，授權內政部可以公告不受換約轉售限制的例外情形，例如買受人在簽約後因受強制執行、重病長期療養、非自願失業或重大變故以致無力繳款，經報請縣市政府核准後可不受限制。

行政院長蘇貞昌表示，此次修法是抑制房市炒作集阻斷獲利源頭，爭對虛假交易哄抬房價不當炒作提出對策，本法案送請立法院審議後，請相關部會積極協調優先排會審查，並同時研擬相關子法及配套作業，希望能儘速完成修法施行，使不動產市場能穩健有序發展。