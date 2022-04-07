代表北台灣新建案市況的住展風向球，3月分數來到48.7分，較2月增加4.1分，分數中止連續三個月下跌，對應燈號則依然維持綠燈，已經「連8綠」。住展雜誌研發長何世昌表示，3月住展風向球分數上揚主因在於供給量增加，以及看屋來客量有所成長有關，預期今年上半年燈號將穩定處在綠燈水位不變。

何世昌指出，因目前市場上大多只剩下剛性需求的自住客，所以打房五拳與升息並未造成市況太大落差；雖然部份消費者因擔憂利息加重而暫緩購屋，卻有部份消費者預期愈晚買房利息愈高而加快購屋腳步，呈現「一種升息、兩種解讀」。由於需求仍舊穩健，部份品牌力強的超高價建案甚至在極短時間內完銷，說明消費者對好房子需求還是很強勁。

由於房市邁入傳統旺季，推案量明顯放大，3月預售屋推案量約1,100億元。3月完工釋出的新成屋戶數也同步成長，可售戶數逾4百戶。

雖然3月開賣的建案一籮筐，但案量仍遜於預期。何世昌解釋，由於是受到央行鷹式升息、和預售屋聯合稽查的衝擊，超出業者原先預期，導致部份建案放慢推案進度、延後推出，預估北台灣今年329檔推案量可能縮水約800至1千億元，大爆量已成為往事，只能在夢裡相見了。