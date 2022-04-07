不明原因反覆跌倒？反應遲鈍？單側手腳無力？如果規律服用降血壓藥物，血壓仍降不下來？衛福部豐原醫院神經內科洪朝賢醫師呼籲，成因除要考慮頭部外傷或急性中風外，還要考慮另一種可能性是「腦瘤」；因腦瘤臨床症狀多變，易與其他病症混淆造成誤判，錯失及早對症下藥的機會。

台中豐原有位75歲黃姓男病人，因左側肢體突然無力、反應變得遲鈍，家人以為是中風，將他送醫。洪朝賢醫師說，經腦部核磁共振檢查後，才發現是大腦右側顳葉處一塊4.8公分的腫塊壓迫到腦組織，導致上述類似中風的症狀。

洪朝賢指出，該名病人平時規律服用降血壓藥物，血壓控制良好，當時收縮壓卻持續超過190（mmHg），推測是腫瘤腫脹引起顱內壓增高，產生高血壓現象；病人經以高劑量類固醇緩解組織腫脹後，患者的意識恢復良好，手腳無力狀況明顯改善，現在假日可外出爬山，也恢復一定的活力。

洪朝賢醫師呼籲，民眾若出現下列症狀，便要多加留意，如單側手腳逐漸無力、視力模糊、視野改變、失憶健忘、人格改變、無癲癇病史卻癲癇發作、步態逐漸不穩、清晨頭痛痛醒等；或因咳嗽頭痛加劇且併發持續性噁心嘔吐，皆應將顱內病變的可能性納入考量。