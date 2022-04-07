樂士6日及時提前去年財報，解決今（7）日停止交易危機，股價也出現戲劇性走勢，今日早盤下跌0.50元而以24.45元開出，承接買盤強勁，成交爆大量，盤中最高達26.95元，目前呈現上漲走勢。

樂士兩派董事對於經營煤炭進口業務意見分歧，引發董事長爭奪戰。被歸屬前立委李全教派的夏帝投資法人代表律師林耀立等八位董事及獨董，3月30日召開董事會，解任陳龍發董事長職務，並改推舉吳榮傑出任董事長，向經濟部商業司申請辦理董事長變更登記。隨後陳龍發也向經濟部商業司提出異議。李全教派八位董事及獨董，3月30日加碼召開臨時董事會，承認去年財報及召開股東會等事宜。但陳龍發認為，他雖遭解任董事長職務，經濟部商業司尚未完成變更登記，仍是樂士董事長，董事會應由他召集，3月31日依原訂計畫召開董事會，卻因人數不足流會，無法承認去年財報等議題。

證交所1日以樂士無法提交去年財報，7日起停止買賣，但當天經濟部趕在下班前核准樂士董事長變更登記，等同八位董事及獨董3月30日召開董事會承認去年財報有效。樂士6日提交去年財報給證交所，解除樂士7日停止買賣危機。

樂士去年營收3.24億元、本業獲利1.06億元、淨利歸屬母公司1.12億元，EPS為1.03元，董事會決議6月21日召開股東會，每股配發0.2元現金股利、0.4元股票股利，總計0.6元股利及股息。

樂士董事長換人，發言人及代理發言人也更替。原董事長陳龍發、代理代理發言人許明杰被換掉，發言人改由總經理楊邦寬擔綱、代理發言人由協理陳淑蘭出任。