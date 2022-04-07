前行政院院長、現任新世代金融基金會董事長陳冲指出，前些日子，觀賞一部警探片，結尾引用英國歷史學家James Anthony Froude名言：「野生動物不會為競技／娛樂殺生，只有人類才會折磨或殺戮同類為樂」。人類真是眾生中唯一以折磨或詐欺他人為樂的物種嗎？

三月初，倫敦金屬交易所（LME）發生震驚全球的「妖鎳」事件，Froude的話就在我腦海浮現，十年前Libor醜聞爆發時，浮現在腦海的也是這句話。人之初，性本善？為基本生存以外的慾望，傷害他人，引以為樂，難道就是人異於禽獸之處？

妖鎳事件，雖仍硝煙瀰漫，但故事輪廓已然呈現。在三月之前（或說在俄烏戰爭之前），世界鎳價不曾超過每噸二萬美元，由於俄國產鎳占全球一成，開戰後，交易價開始攀升，3/4已達29,000元，3/7越過48,000元，至3/8更因軋空（short squeeze）升至歷史高點101,365元，本來依市場規矩，做莊的LME只要追加保證金或強制平倉即可，但LME卻做了成立145年未曾出過的怪招，居然宣布3/8交易不算，一切回歸3/7重新發牌。

簡單言之，3/8在紀錄上當作沒有發生，陰謀論隨之而起，事情全因鎳業巨擘青山控股公司過度做空，損失可能高達三百億美元，連帶影響一串經紀商，為免系統風險，LME不得不出面止血；另有陰謀論，則謂LME於2012年被香港交易所收購，會為青山控股兩肋插刀，其中應該有中國因素等等，不論背後真正原因為何，推翻交易結果，對LME百年信譽，乃至市場秩序，當然是嚴重打擊，不知何時可以恢復？

陳冲指出，目前國際上已有集體興訟，甚至另設交易所之議，猶記得曾任英國財政部司長（規劃金融監理）其後轉任LME執行長的Alan Whiting，1996年在英國財政部內接待本人時，對其當年斷然處置日本住友炒作銅價之事，以及LME居全球牛耳的驕傲言語，面對LME今日困境，如Whiting地下有知，能不泫然涕下？

至於Libor，眾所周知，是全球金融交易利率計算的準繩，牽涉300兆美元以上貸款或投資的利息計算。Libor由英國銀行協會（BBA）根據會員每日願付出的利息報價，由隔夜利率發展至一年期，而且為使Libor有代表性，又不會被操控，還特別在計算時扣除極端值（剔除最高最低25％的利率報價），結果居然還被操控，而且是集體舞弊，涉及全球主要銀行。經跨國主管機關調查，歷史悠久的Libor於2022年起停用，對業者除有至少五億罰款（實在微不足道），及2017/11有13名交易員法辦外，似乎不了了之。當然Too big to jail加上Too big to fail，是官方或業界處理本案主要的心理障礙，實在茲事體大，已無從處理。

這從事發後，2012/7/27英國FT（金融時報）有一篇分析推測，這種操控由1991年即已開始，此如屬實，這項醜聞牽涉的機構、時間、金額，如計算賠償，將絕對是天文數字，如謂動搖G7的國本，絕不誇張，也不知該如何善了。

陳冲指出，金融市場不是吃人的市場，而市場設計本有其規矩與道理。投資與投機，都是正常的行為，市場中有Investor與 Speculator，看法不同，才能形成流動性，促成市場的運作，其或增加價值、或規避風險，但都不能過分，一但過分，造成貪婪是圖，1987年電影Wall Street中，還為Greed is good找理由，合理化詐欺或折損他人，以致減損整體經濟價值，加大波動風險，就不是市場的原意。

陳冲指出，Libor及LME都曾是英國的驕傲，立意良好的制度，都因貪念毀於一旦，能不戒慎？