根據Refinitiv統計資料，目前已有267家道瓊歐洲600企業公布第四季獲利，60.7％優於預期，平均成長59.2％，以能源股成長393.9％最高，預估整體企業營收成長21.4％，所有產業預期皆有正營收成長，以能源、公用事業成長68.3％、54.4％領先，但俄烏戰事嚴重干擾歐洲經濟，後市留意政策作多行情。

富蘭克林證券投顧表示，俄烏戰事使歐洲央行（ECB）下修歐元區今明年GDP，並同步大幅上修通膨預估，顯示停滯性通膨疑慮，根據高盛報告，儘管歐洲各國可能會祭出針對能源價格飆升、國防支出、烏克蘭難民等三方面的額外財政支出，來緩解俄烏危機對經濟的負面影響，預估將額外提升今年歐元區GDP約0.4個百分點，但仍無法完全抵消俄烏戰事所帶來的衝擊，各項因素相加對今年歐元區GDP的淨衝擊為1.4個百分點。

美銀美林報告指出，去年以來天然氣價格上漲，可能使今年歐股企業營業利益減少5％以上，明年減少8％，儘管企業或許能將其中一些成本轉嫁給消費者，但在購買力受到擠壓下，定價能力仍可能會降低，此將不利於歐股中長期表現，後續若俄烏談判取得重大進展，有助穩住市場信心，歐股短線上仍存在反彈機會。

富蘭克林證券投顧說明，歐盟近日開始考慮共同發行債券，為能源和國防部門籌措資金，並應對俄烏衝突帶來的影響，這也是繼「下世代歐盟（NGEU）」振興計畫後，歐洲各國再次合作推出的大規模刺激措施。

此外為降低歐洲對俄羅斯的能源依賴，歐盟執委會已提出「REPowerEU」計畫草案，若各國採納提案，可望在今年底前，削減三分之二的俄羅斯天然氣進口，草案也將從其他國家進口更多天然氣、液化天然氣（LNG），並分階段採用氫氣、生物甲烷等替代氣體來降低對俄羅斯的依賴，其他方式還包含加快建設風電、太陽能發電等。

這些政策再搭配德法近日公布的永續地球，即將發起「氣候俱樂部」以推進社會與能源轉型，及歐盟成長峰會，將建立「歐洲新成長模型」，重點發展氫能、電池、太空、半導體、雲端、國防、健康、文創等產業等計畫，將加速歐洲朝向綠能、科技轉型，相關產業可望受惠。另法國總統馬克宏已宣布競選連任，目前馬克宏的支持度仍是最高，有利降低政治不確定性。