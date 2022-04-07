新興市場除關注俄烏情勢變化關鍵因素，經濟數據留意大陸3月服務業數據，及印度央行將召開利率會議，預期將維持基準附買回利率4％不變，中長線投資展望，留意各新興國家的多元投資機會。

富蘭克林證券投顧表示，美國聯準會（Fed）正式開啟本輪升息循環，目前美國與新興市場經濟基本面的主要差距在於通膨，過去20年新興市場通膨水準，較美國平均高出2.4個百分點，較高通膨意味較高的利率，與新興市場資本成本。但依據2021年底數據，新興市場通膨水準較美國低3.4個百分點，這是前所未見的財政刺激、商品價格飆升及新冠疫情後供應鏈問題所推動。

此外與歷史相比，新興市場經常帳狀況在目前利率緊縮週期中明顯改善，截至2021年底新興市場經常帳盈餘佔GDP比重0.3％，較低的通膨水準與較佳的經常帳狀況，顯示利率高點可能會低於前幾次週期水準，新興市場相較過往更能經受住美國緊縮政策的影響。

富蘭克林證券投顧指出，大陸多地疫情增溫，金融中心上海進行分階段封控，封鎖措施引發市場對經濟嚴重受衝擊的擔憂，但相較於兩年前疫情初期，現階段官方在防疫之際，也高度關注保護經濟與製造業供應鏈，免受太大衝擊，但對消費動能仍將產生衝擊。

國務院金融穩定發展委員會專題會議上，回應近期投資人所有最重要關切的議題，具有極為重大的意義，官方有望加速推動政策支撐經濟表現。高盛證券認為，聯準會利率決策會議未造成大規模市場動盪，預期人行會在未來幾週下調存款準備金率與政策利率。