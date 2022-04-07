合庫董事長雷仲達今日表示，全球進入升息的趨勢，台灣仍有機會繼續升息，否則利差過大對於匯率也相當不利。

合庫今日推出信託2.0雙引擎記者會，雷仲達出席，雷仲達表示，市場預估美國今年仍可能會升息6碼(1.5％)，台灣雖然不會(升息)那麼多，仍有機會繼續升息。

外界關心，若升息對房市的影響，雷仲達表示，還是差不多，畢竟剛性需求還是存在，尤其幾個經濟發展比較快、中南部地區有大廠投資，帶動就業機會，當地就有買房的需求，這就是剛性需求。

而政府也知道年輕人購屋的壓力，銀行也會全力配合政府的政策，但是對於投機、或者以擁有2、3戶以上房子者，銀行可能會要求較多的自備款或者利率也不會太低。

而目前建商成本逐步升高，雷仲達認為，建商缺工、缺料是全球性的問題，也無法要求建商不把成本轉嫁，所以未來房價要走跌也相當不容易。

雷仲達建議房貸族群，隨著升息的趨勢，大家要有心理準備，未來會負擔加重，所以要謹慎思考。

至於近期金融股大漲，雷仲達表示，升息確實有利金融業的利差，合庫內部也有評估過升息所帶來的利益。