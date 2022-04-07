大陸民航局昨召開全國民航航空安全電視電話會議。民航局長馮正霖強調，要深刻反思3•21 東航MU5735飛行事故，進一步深化對航空安全五個屬性的認識。航空安全直接關乎國家安全大局，另要更加深化對航空安全工作經濟屬性的認識。企業想發展、想營利，就必須好好飛、安全地飛。

馮正霖並要求，要堅持動態清零，全面徹底做好民航領域安全隱患排查治理。在專業隊伍建設上，關注飛行、空管、機務、運控等關鍵專業人員訓練和資質管理，關心關懷員工；在安全責任落實上，進一步健「全黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責和三管三必須」責任體系。

他稱，各生產運行單位要把握好安全與發展、安全與效益、安全與服務、安全與正常的關係，抓緊整改，領導幹部要嚴格履行第一責任人責任，監管部門要落實好安全監管責任，盯緊盯住航空安全。要不斷拓展對航空安全知識的認知邊界，加強對航空安全風險的即時監測、預警與輔助決策技術方面的基礎研究，真正做到既要防範「灰犀牛」，更要高度警惕「黑天鵝」，努力用大概率思維防範小概率事件，牢牢守住不發生系統性風險的底線。