「獨臂刀王」王羽5日早上6點因呼吸衰竭在台北振興醫院安詳辭世，享壽80歲，後事由他在台灣的二女兒王加露主要負責。王加露昨表示，追思會時間要等姊妹回台後一起籌備，昨遺體已進殯儀館，疫情期間一切從簡也暫不設靈堂，姊姊王馨平預計這周從香港返台看父親最後一眼，在加拿大的妹妹王美怡也會回台。王羽的離世讓很多演藝圈後輩惋惜，甄子丹和成龍紛紛在網路平台發聲。

武打巨星甄子丹昨（6）日在微博難過透露自己第一部看的功夫電影就是王羽演的，更因為王羽在電影中的精采表現，讓他迷上武術，「小時候父親帶我去看《獨臂刀》，這是我人生中看的第一部功夫片，之後不斷在家揮舞著父親給我買的木刀」，後來在2011年甄子丹與王羽在電影《武俠》飾演父子，讓甄子丹有機會與大前輩一同拍戲，過程中逐漸熟稔：「我曾有幸與王羽前輩大哥一起工作，並聽他說了好多影界趣事，很生動、傳奇。王大哥是功夫電影的開山始祖，他的離去是電影界的損失，大哥一路走好！」

同樣在功夫片成績卓然的成龍也送上哀悼，他與王羽1990年合拍電影《火燒島》，難過表示「清明節驚聞王羽兄離開，又一位武俠大師走了……」，同時透露出王羽對後輩的幫助，「您對拳腳功夫片的貢獻和對後輩的提攜，一定會被這個行業銘記，您的作品也會長久的留在影迷心中。我們懷念您，一路走好」

成龍悼念王羽。（圖／成龍微博）