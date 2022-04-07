4月10日為「台灣關係法」立法43周年，外電報導，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）將率團訪問亞洲，預定10日抵台。對此，外交部表示，洽邀美國政要訪台為對美工作重要一環，對於相關人士邀訪有具體進展會在適當時候對外說明。

日本共同社報導，裴洛西這趟亞洲行訪問團成員中，包括去年表達有意訪台的眾議院外交委員會主席米克斯（Gregory Meeks）也可望隨行。訪團將在8日訪問日本，預定10日和日本首相岸田文雄會面，外傳裴洛西隨後也將來台訪問。

裴洛西現年82歲，是美國史上首位女性眾議院議長，不過裴洛西並非首位訪台的眾院議長，1997年，前總統李登輝就曾接見時任美國眾議院議長金瑞契率領的國會議員訪問團。

去年4月為紀念「台灣關係法」簽署生效42周年，美國總統拜登也曾派其好友、前參議員陶德等人訪台，並會晤總統蔡英文、行政院長蘇貞昌等人。

外交部對此表示，若有確切訊息會再適當時候說明。