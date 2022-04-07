本土疫情延燒，監察院昨天與今天傳出2人確診，分別為祕書處文書科收發人員與監委的駕駛，監察院表示，雖然2人皆在連假期間發現不適，與他們接觸者快篩皆呈陰性，監院今天全院消毒，並在上午召開安全及衛生防護小組會議，全面加強防疫措施。

監察院表示，清明連假期間監察院1名員工確診，目前已隔離治療中，另1名駕駛疑似確診，今天上午在家自行快篩呈現陽性後，目前已前往醫院進行PCR篩檢，尚待檢驗結果。

監察院說，這2名員工雖在假日期間出現身體不適，然而為確保防疫無破口，監察院已要求所有接觸者進行快篩，即便是陰性，也應3天內第2次快篩，所幸目前快篩結果皆呈現陰性反應。

監察院指出，為加強防疫照顧同仁健康，已在昨天下班後進行局部環境消毒，今天上午召開應變小組會議，會中決議擴大快篩員工範圍，進行辧公空間分流，同時預計今天下班後進行全面性消毒，呼籲同仁儘速完成第3劑疫苗施打，且落實配戴口罩、做好個人清潔，以期全面防杜傳染風險。