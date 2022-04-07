昨天湖人慘敗全員出動的太陽，讓他們確定無緣季後賽，本季提前告吹，同時也讓太陽奪下隊史最高的63勝，這更是他們連續兩年被太陽「淘汰出局」。而在新陣容確定沒季後賽打後，陣中教練、球員去向頓時成為熱議話題，對此本季剛加盟的韋斯布魯克(Russell Westbrook)表示自己計畫留在湖人。

Here was Russell Westbrook's full answer on if he wants to run things back with LeBron and AD: pic.twitter.com/KyXl7WoJPG — Harrison Faigen (@hmfaigen) April 6, 2022

韋斯布魯克在今年夏天擁有4700萬美元的球員選項，而本季湖人雖一度把他列為交易名單，但他在受訪時仍表示希望能留在陣中，他說：「這是我的計畫，但沒有任何事會被承諾。我想看完整陣容在82場比賽到底能打出怎樣實力，所以，我只是希望我們將來有機會做點什麼。」

韋斯布魯克本季為湖人出賽78場，平均上陣34.3分鐘，能為球隊貢獻18.5分7.4籃板7.1助攻1抄截，投籃命中率44.4%、外線29.8%、罰球66.7%，在昨天對太陽比賽中他拿下28分5籃板3助攻，命中率高達5成。而他平均數據看似不錯，但卻難以改變球隊，不少人說他的體能不若以往、投籃方面也有很大問題。

再來就是與球隊適配程度，季前其實很多人不看好他與詹姆斯(LeBron James)聯手，因為兩人都太需要球權，重疊性高，加上他的外線能力不佳，多半以急停跳投和切入為主，攻擊武器真的不多，這讓他在本季湖人陣中打得十分掙扎，另外場均3.8次失誤也是全隊最多。