板橋油庫口社區鄰近新板特區，屋齡半百居住環境老舊，與周邊大樓形成強烈對比，住戶雖想自主更新，但不順遂，新北市住都中心接獲住戶委託，展開協助籌組更新會，並協助跨單位溝通與融資，讓都更案露曙光。目前油庫口社區40戶已有34戶同意更新，今委託新北住都中心成立更新會，跨出自主更新第一步，未來將打造地下4樓與地上15樓的建築。

新北住都中心執行長汪禮國表示，油庫口案近鄰新板特區，將成為自力更新示範案，未來完工後可帶動周邊都更動能，完善居住環境、改善市容。住都中心進場前，油庫口案住戶原本以小範圍推動危老重建，在中心動員80多人次前往說明並偕同社區發起人李小姐拜訪所有住戶後，才改以權利變換方式、擴大範圍推動都更，目前整合程度已突破8成。

汪禮國說，第一階段依照自主更新程序由住戶組織更新會以取得實施者資格、劃設更新單元，第二階段中心將擔任全案管理顧問，協助更新會推動自力更新。

目前尚有3戶未明確表達意願，主因是住戶希望先看見實質進度，成立更新會後，象徵正式進入都更程序，住都中心仍將持續溝通說明，相信能盡快說服住戶信任公開、公正、透明的重建機制，促使都更案達成整合。