台東11：41規模4.8地震 最大震度4級 11:522022/04/07 中時新聞網 何立雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東地震。（氣象局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東縣成功鎮今天上午11時41分發生規模4.8的地震，地震深度19公里，震央在台東縣政府北北東方42.4公里，最大震度4級。各地最大震度為：台東縣4級、花蓮縣3級、高雄市2級、南投縣1級、嘉義市1級、嘉義縣1級、台南市1級、雲林縣1級、彰化縣1級、台中市1級。 台鐵表示，受到台東地區地震影響，台鐵自11時41分起，玉里站至台東站間上、下行列車皆有延誤，敬請見諒。 09：50超淺層地震！甲仙規模4.8 最大震度高雄4級 05：26臺東地震 最大震度臺東縣3級 #地震 #氣象局 #台東 #深度 #最大震度 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 花東清晨6分鐘內連2震 規模4.7！最大震度台東4級 06:232022/04/02 生活 日本石川縣規模4.3地震 最大震度4級無海嘯威脅 11:112022/04/04 國際 05：20花蓮地震 最大震度臺東縣4級 06:162022/04/02 生活 本土新增87 境外移入152 雙創今年新高 19條傳播鏈感染源不明 04:102022/04/01 生活新聞 清明連假第2日天候不佳不影響 台東景點人車潮湧現 11:322022/04/03 生活 台東舞出佳績 團體組6項特優 04:102022/04/05 地方新聞 愚人節不平靜！高鐵事故後21：29宜蘭外海規模4.4地震 北部有感 21:442022/04/01 生活 台東今＋1 居隔陰轉陽 關山國小明預防性停課 11:292022/04/05 生活 不畏疫情 台東觀光景點湧出遊車潮 旅客：做好個人防疫 15:212022/04/03 生活 台東O3衝浪祭猶如慶典 印度駐台代表也觀賽 23:182022/04/04 體育 台東疫情今「嘉玲」 防疫專車僅3輛 縣府急招募 11:082022/04/01 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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