台東縣成功鎮今天上午11時41分發生規模4.8的地震，地震深度19公里，震央在台東縣政府北北東方42.4公里，最大震度4級。各地最大震度為：台東縣4級、花蓮縣3級、高雄市2級、南投縣1級、嘉義市1級、嘉義縣1級、台南市1級、雲林縣1級、彰化縣1級、台中市1級。

台鐵表示，受到台東地區地震影響，台鐵自11時41分起，玉里站至台東站間上、下行列車皆有延誤，敬請見諒。