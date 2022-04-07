大陸商務部7日宣布，第131屆中國進出口商品交易會（廣交會）將於4月15日至24日在線上舉辦，展期10天。這是廣交會自2020年來連續第3年線上舉辦，且自2021年線上線下融合舉辦後，此次於疫情緊張下再返回線上舉辦。

商務部表示，本屆廣交會以聯通國內國際雙循環為主題，展覽內容包括線上展示平台、供採對接服務、跨境電商專區三部分，在官網設立展商展品、全球供採對接、新品發表、展商連線、虛擬展館、新聞與活動、大會服務等欄目，按照16大類商品設置50個展區，境內外參展企業2.5萬多家，並繼續設立「鄉村振興」專區，供所有脫貧地區參展企業集中展示。

商務部指出，此次廣交會圍繞提升貿易對接成效和用戶體驗，持續提升線上平台功能，多措並舉便利展客商互動交流和貿易成交。本屆廣交會不向參展企業收取費用，也不向參與同步活動的跨境電商平台收取任何費用。