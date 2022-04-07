用心做好每一件事，是張淑華身在公門修行的座右銘。(張淑華提供)

元宇宙時代來臨，傳統公部門政令行銷也有了翻天覆地的變化，桃園市大園區公所祕書張淑華，協助公所拍攝各式影片，除了攝影器材都是自掏腰包購置，甚至剪片都用壞兩台電腦，用心做好每一件事，就是她認為在公門的好修行。

甫獲桃園市社會優秀青年代表表揚的張淑華，過去曾在澎湖縣七美鄉、桃園市八德區服務，3年前回到故鄉大園區，目前擔任區公所祕書，也是新聞媒體聯絡人。以高標準要求自己的她，從一竅不通開始接觸網路世界，為了充實自己，還利用公餘學習手語、法律課程。

「很多事物現在不記錄下來以後就會消逝！」張淑華說，為了拍攝在地傳統「製棺師」行業，張淑華每天不到5點就趕到現場，陪著師傅手工製棺，師傅秉持良心的態度，讓她感動落淚，這部《蓋大厝ㄟ人生》，獲得2021勞動金像獎長片組第3名。

用心做好每一件事，哪怕那件事你並不喜歡，可以說是張淑華公門修行的座右銘。她自承並不喜歡拍片、剪片，因為那些占去自己太多時間，但只要能為民眾、鄉親、參與每場活動的人留下影像紀錄，仍甘之如飴。