女星小S(徐熙娣)2005年與許雅鈞結婚，婚後生了3千金Elly、Lily及許老三，小S經常透過社群分享母女的溫馨時光，親力親為陪伴孩子們成長，同時跟老公多年來感情始終甜蜜，羨煞眾人，過去小S多次表示沒有強求要生男孩，直到近日在自己節目上鬆口，婆婆曾經委婉催生過男孫，讓她壓力破表，忍不住轉頭嗆爆老公許雅鈞。

小S在自己的節目《小姐不熙娣》上，與來賓們大聊「婆婆讓媳婦拳頭變硬的5大行為」，其一就是催生壓力，過去總說公婆人很好沒給壓力的她，罕見鬆口吐露其實婆婆曾經給過暗示，跟她說：「像我們家有1個兒子、2個女兒，這樣不是很好嗎？」，當下小S含混敷衍過去，但回到房間後，忍不住對許雅鈞發難：「北鼻，搞清楚生男生女，是你精子的問題耶！精子強不強…X還是Y什麼的」，要許雅鈞自己去跟婆婆說清楚。

許雅鈞接收到老婆怨氣，連忙安撫：「北鼻，沒關係，妳不要理她」，此事就這樣不了了之，但小S補充，當她生下許老三時，婆婆仍是非常疼孫，給孫女滿滿的愛，連看電視都抱著，讓她笑稱：「根本就『嬰兒不落地』，從嬰兒期一直到大概六歲，在我婆婆的肚子上生活」。

事實上小S為了拚生子，很努力嘗試過許多偏方，心裡總覺得讓公婆失望了，因此壓力很大，曾經躲在廁所哭過，她回想當年，懷孕了但不敢跟公婆告知孩子的性別，推老公獨自面對，許雅鈞跟爸媽簡單報告完這件事後，轉身就離開，結果被叫住：「爸爸跟你們說的一些方法你們有試過嗎？」，事隔多年，夫妻倆早已走出那個低潮與壓力，也不再強求生男孩，如今覺得3個寶貝女兒，就是上天給他們最好的禮物。