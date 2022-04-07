秦昊劇中披上盔甲統帥三軍，王者霸氣嶄露無遺。（中視提供）

《錦繡南歌》秦昊、李沁CP發威，該劇自上周三(3／30)在中視8點檔播出，收視集集攀升開佳績，4歲以上平均收視最高達1.03，整部戲以緊湊劇情、精緻棚景、演員演技等元素，讓觀眾入坑，尤其男女主角都具文武雙全的人物魅力，既有武打戲，也有觸動人心的感情線。

導演李慧珠分析李沁飾演的沈驪歌一角，是一個武力與智商都足以支撐自己獨立完成許多俠義之事的女性，百分之百是個「俠女」。但在男女情感戲上，卻與傳統套路完全不同，兩人屬於理性派，存在感情波折，卻又有甜在骨子裡的柔情。

秦昊飾演的劉義康，在全劇1350場戲中，他就有500多場戲，他為戲主動提前進劇組適應，透過定裝抓準角色感覺。從他的造型服飾，就可看出他的角色性格，有時是胸懷天下的溫儒君王，面對戰事緊迫時，他則披上盔甲統帥三軍，王者的霸氣嶄露無遺。

《錦繡南歌》因劇本、導演、角色等原則都符合秦昊接戲條件，讓他難得演出古裝劇，該戲播出後，更成為他外婆每天必看的一部戲，而且還會打電話給他，稱讚他演得最好的一部就是《錦繡南歌》，還有周邊朋友透露媽媽看戲後成為他的粉絲，這些反饋讓秦昊認為，戲有人在看，有人會喜歡，對他來說就是很重要的感受。

秦昊憑藉精湛演技在影視圈被封為文藝片男神，作品都擁有高評價，他曾被問到哪一部作品算是他的滑鐵盧？秦昊打趣地說，「這問題問得有點問題，因為滑鐵盧的可不止一部。」再被追問「最」滑鐵盧的一部，秦昊也巧妙帶過，「最滑鐵盧的那幾部，我也不好意思說呀。但確實有很多部。」他坦言有段時間人生最低谷時，不得不做一些妥協。

細看《錦繡南歌》其實裡頭還融入輕喜劇元素，男女主角的對戲就能嗅出，像是一場秦昊、李沁在船上窺探渡口的橋段，李沁直接把秦昊當成人肉座椅，還叫他別動，被壓著的秦昊則一臉有苦難言，表情特別逗趣。《錦繡南歌》每周一至周五晚間8至10點在中視頻道播出。