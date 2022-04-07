愛的「骨」力！台中榮總助人瑞117歲奶奶重新站起來

重拾健康的劉張奶奶今天在家人陪同下，到台中榮總向醫療團隊表達感謝。（盧金足攝）

人瑞級劉張奶奶高齡117歲，是目前台中市最年老長者，不只外貌像7旬年紀，還能四處走動，但日前不慎跌倒，髖關節疼痛難以步行，孝順的家屬考量年紀老邁，心急如焚，台中榮總骨科團隊接手施行髖關節置換手術後恢復良好，術後不到1周就要求下床練習用助行器步行，給家屬與醫療團隊最佳愛的「骨」力。

重拾健康的劉張奶奶今天在家人陪同下，到台中榮總向醫療團隊表達感謝，她說，要活就要動，希望復健後能揮別助行器，能再四處活 動，對大家稱讚她看起來像70多歲，她露出歡喜笑容，還表示兩年前重陽節台中盧秀燕市長還親自登門拜訪贈送敬老金。

台中榮總骨科部醫師石承民表示，劉張奶奶當初一到急診室，中榮跨部科醫療團隊便立即介入仔細評估老奶奶狀況，所幸，劉張奶奶雖然年紀很大，但心肺機能尚可，骨科團隊便立即接手施行髖關節置換手術，依高齡117歲的老奶奶比目前全球紀錄中最高齡112歲接受人工關節手術的病患還要大5歲。

「年老不該是手術的禁忌症」，台中榮總副院長李政鴻強調，台灣已經邁入高齡化社會，因骨質疏鬆而導致的脆弱性骨折，如脊椎或髖關節骨折，經由醫療團隊的完整評估以及妥善的術前準備，依然可以放心地接受手術，以爭取更好的生活品質。

老年人骨質疏鬆症導致骨骼強度減退，並由於肌少症造成肌肉量下降，且肢體反應變得遲緩，老年人較易摔倒，且嚴重者經常出現骨折，一般老人家骨折處常見於髖關節、脊椎、以及手腕。

台灣正快速朝向「超高齡社會」邁進，未來，像劉張奶奶這樣的超高齡病患，只會愈來愈多，當這樣的病患面臨手術抉擇時或是手術後的照護，無論是家屬或是醫療人員，都是相當大的挑戰。

負責手術的石承民表示，得知病患高齡117歲時相當驚訝，但由於老奶奶跌倒前可以持拐杖走路，骨科醫療團隊就該設法讓她重拾行走的能力，老年病患髖部骨折後常有高死亡率，主要是因為受傷後長期臥床，導致肺炎、泌尿道感染、褥瘡等等併發症，活動力減少導致心肺功能快速衰退，也是死亡的常見原因。

石承民說，很多家屬對高齡患者接受手術往往採取猶豫或保守的態度，這也是很多醫師面對的難題，因此審慎的術前評估，以及醫師耐心的溝通與關懷就相當重要。畢竟臨床上面對老年人骨折，不積極治療所帶來的風險與家屬後續照護上的難度有時候反而更高。